Nuoto | Fabio Scozzoli | “Il mio corpo mi ha detto di smettere | farò l’allenatore”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Si avvicina il momento dell’addio alla carriera sportiva di, una vera e propria icona delazzurro degli ultimi anni. Oltre 30 medaglie internazionale ed altrettanti titoli italiani per il ranista di Lugo, che al Sette Colli si tufferà in acqua per l’ultima volta da atleta. Nel suo intervento a Swim2u, condotto da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato,ha raccontato delle sue sensazioni, della decisione presa e dei progetti futuri. In primis ha raccontato della sua decisione: “Il progetto iniziale era quello di arrivare fino all’anno prossimo. Non tanto per velleità olimpiche, ma soprattutto per supportare mia moglie Martina (Carraro, ndr), con cui siamo ottimi compagni in allenamento oltre che nella vita. E poi perché io ho ancora voglia di fare questa vita, che ho sempre fatto con piacere. Però ...