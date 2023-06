Nuoto | Benedetta Pilato | “Sto studiando | non ero al top della condizione A Fukuoka darò il massimo nei 50 rana”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Non era al topformae i tempi delle batterie eFinale B dei 100l’hanno confermato. Una piccola speranza nel cuorepugliese si era creata nell’avvicinamento al Trofeo Settecolli 2023 di, ma le sensazioni in allenamento non erano stato tali da poterle consentire di andarsi a prendere un tempo per la qualificazione ai 100ai Mondiali di(Giappone). La Maturità ha richiesto non poco alla nostra portacolori e problematiche di vario genere non le hanno permesso di estrarre il meglio di se stessa in quest’annata così particolare. Ne ha parlato Benny nell’intervista di rito ai microfoni di RaiSport. “Sono contenta che gli esami stiano andando per il meglio. Ho dovuto affrontare un ...