Nuoto artistico | Israele trionfa nel libero combinato ai Giochi Europei

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Festeggianelai2023. Nella piscina di Oswiecim, città a circa 70 km da Cracovia (Polonia), le israeliane hanno mostrato le loro qualità e hanno conquistato la medaglia d’oro in una finale con soltanto tre squadre (assente l’Italia). Sono state Eden Blecher, Shelly Bobritsky, Maya Dorf, Not Gazala, Catherine Kunin, Aya Mazor, Nikol Nahshonov, Ariel Nase, Neta Rubichek, Shani Sharaizin, Shaya Sar Shalom Nechmad a compiere l’esercizio vincente valutato 248.6083 punti (137.1583 negli elementi e 111.4500 nell’impressione artistica). Molto più distanti le altre due nazionali in gara. La Germania, seconda e dunque argento, ha ottenuto 163.3205 punti, mentre la Turchia, terza e quindi bronzo, ha totalizzato 135.7999 punti. Ricordiamo che il...