Novità per le chiamate di emergenza sui Samsung Galaxy S23 a giugno

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Nella giornata di ieri 22, ilS23 si è reso protagonista di un grosso aggiornamento da ben 2,2 GB. L’update partito in Europa ha integrato un gran numero di surplus per la fotocamera e la correzione di diversi bug relativi sempre alla resa degli scatti. Nelle prime ore post update, è però venuto fuori anche dell’altro. Ci sono infatti dellerelative anche alledisui telefoni top di gamma subito dopo l’installazione del pacchetto. Forse non lo sopranno in tanti ma, nelle versioni precedenti alla One UI 5.0, i telefonicomponevano un numero diquando il pulsante di accensione veniva premuto in rapida successione per tre volte. Si trattava di una funzione ...