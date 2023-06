Norah Jones | la biografia

(Di venerdì 23 giugno 2023) NEW YORK –è emersa per la prima volta sulla scena mondiale con l’uscita nel 2002 di “Come Away With Me”, il suo autodefinito “piccolo disco d’atmosfera” che ha introdotto una nuova voce singolare e si è trasformato in un fenomeno globale, conquistando i Grammy Awards del 2003, tra cui Album dell’anno, Disco dell’anno, Canzone dell’anno e Miglior artista esordiente. Da allora, laè diventata nove volte vincitrice di un Grammy, ha venduto più di 50 milioni di album e le sue canzoni sono state ascoltate in streaming sei miliardi di volte in tutto il mondo. Ha pubblicato una serie di album da solista acclamati dalla critica e di grande successo commerciale – “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012), “Day Breaks” (2016), “Pick Me Up Off The Floor” (2020), l’album ...

è tornata in studio di registrazione per lavorare alle canzoni del suo nuovo album solista che manca nella sua discografia dall'ottobre 2021 quando fece uscire il disco di canzoni ...... prima e dopo i fuochi, il live acustico in duo, chitarra e voce, di Giulia Pratelli e Luca Guidi , con un repertorio di cover, brani italiani e internazionali da Lucio Dalla a, ..., cantante, cantautrice e pianista vincitrice di 9 Grammy, è tornata in studio di registrazione per lavorare al suo nono album da solista e ha condiviso la nuova canzone " Can You Believe "...

Norah Jones: nuova canzone “CanYouBelieve”, in vista del tour ... Dietro la Notizia

Norah Jones è tornata in studio di registrazione per lavorare alle canzoni del suo nuovo album solista che manca nella sua discografia dall'ottobre 2021 quando fece uscire il disco di canzoni natalizi ...Norah Jones, cantante, cantautrice e pianista vincitrice di 9 Grammy, è tornata in studio di registrazione per lavorare al suo nono album da solista e ha ...