Non è la Tv lineare il nemico dello streaming | mai Social Network

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 giugno 2023) Imettono in ombra le piattaforme a pagamento Les Echos, di Stephane Laignon, pag. 21 La guerra per l’attenzione è in corso. Secondo lo studio Submix23 pubblicato da BearingPolnt e basato su un sondaggio di Opinion Way, il 20% dei francesi afferma che il consumo di video sui(TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ecc.) riduce il tempo dedicato ai servizi culturali digitali a pagamento a cui sono abbonati. La percentuale sale al 51% tra i 18-24enni, per poi diminuire con l’età, raggiungendo il 35% dei 25-34enni, il 26% dei 35-49enni, ma solo l’Il% dei 50-64enni e appena il 4% degli ultra 65enni. I servizi di videoin abbonamento (SVoD) come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video sono particolarmente colpiti. Secondo lo studio, tra gli utenti che affermano che i ...