Nido di tartaruga sulla spiaggia di Ostia | messe in sicurezza 218 uova

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 giugno 2023) Le tartarughe tornano a nidificaredi. Questa mattina all’alba, unaavrebbe partorito la bellezza di 218sul bagnasciuga del lungomare Amerigo Vespucci, come già avvenuto peraltro l’estate scorsa con la stessa specie di rettile acquatico. Una situazione che non si è dimostrata un unicum sul Litorale Romano in questi giorni, con lecaretta che ha depositato anche nella zona di Fiumicino. Ildicaretta aLa femmina dicaretta avrebbe depositato stamattina all’alba sul bagnasciuga dello stabilimento balneare La Bussola, in un punto che poche ore dopo è stato individuato dai cittadini. Avvertita la Capitaneria di Porto e successivamente i ...