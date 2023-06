Neymar | «Avere Ancelotti come ct del Brasile sarebbe importante»

(Di venerdì 23 giugno 2023), attaccante del Psg, ha parlato a Band Sport della possibilità che Carlodiventi il prossimo ct del, attaccante del Psg, ha parlato a Band Sport della possibilità che Carlodiventi il prossimo ct del. PAROLE – «So che è la priorità per la nazionale, il presidente vuole averlo e anche i giocatori lo vogliono. Molti di noi lo conosciamo già, sappiamo quanto è bravo. Averlo in squadramolto, ma non c’è ancora nulla di confermato. Speriamo che alla fine del suo contratto si unisca alla Nazionale».

La stella del Psg potrebbe ' tradirla a quattro condizioni ', secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni del media brasiliano Em Off,potràrapporti anche sessuali con altre donne. ...Leggi Anchee Chiara Nasti, nuova coppia del pallone L'accordo violato Quello trae ... non gli era consentito di baciare sulla bocca l'altra partner, non potevarapporti con ...... giustificare l'ingiustificabile - ha sottolineato- . Ho visto quanto hai sofferto per ... La donna che sognavo dial mio fianco, la mamma di mio figlio. Bru, ti ho già chiesto scusa per i ...

Neymar ammette il tradimento e chiede scusa alla compagna Bruna Biancardi (incinta al quinto mese): “Ho… Il Fatto Quotidiano

Il campione brasiliano del Psg ha affidato ai social una lettera aperta di scuse per il suo tradimento all'indirizzo della compagna Bruna Biancardi, incinta di cinque mesi.Multato dalla polizia di Rio de Janeiro, il padre del fuoriclasse brasiliano dovrà pagare circa un milione di euro ...