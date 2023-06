Neymar | ancora guai fuori dal campo | rischia una multa salata per 'violazioni ambientali'

(Di venerdì 23 giugno 2023) "": questa la motivazione che ha portato all'interruzione di "lavori importanti" in una delle proprietà...

Neymar, ancora guai fuori dal campo: rischia una multa salata per ...

Un’ispezione all’interno della residenza del campione brasiliano ha rilevato lavori abusivi ad alto impatto ambientale ..."Lavori importanti" in una delle proprieta' della star brasiliana Neymar nello Stato di Rio de Janeiro sono stati interrotti per "violazioni ...