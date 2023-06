News Uomini e Donne | Armando Incarnato scoppia sui social dopo una multa | le accuse

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 giugno 2023), noto cavaliere del trono over di, ha recentemente pubblicato uno sfogo suimedia che ha destato l’attenzione dei suoi numerosi fan. Il motivo di tale sfogo è legato alla sua esperienza con un agente delle forze dell’ordine che gli ha inflitto unamentre si trovava alla guida in Calabria, sollevando sospetti di un abuso di potere., lo sfogo diNelle sue storie di Instagram,ha mostrato lapresa: “Cinque punti della patente e 185,50 euro di verbale.” Secondo quanto dichiarato dal cavaliere del trono over die ...