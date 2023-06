Nessun risarcimento a Briatore per la vendita all’asta del suo maxi-yacht Force Blue | anche la Cassazione dice no al ricorso del manager

(Di venerdì 23 giugno 2023) Flavionon vedrà mai i 19 milioni di euro che chiedeva per il suo. Laha infatti rigettato ilcontro l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova che gli aveva negato il “rimborso” per ladel, il natante di lusso sequestrato nel maggio 2010 al largo della Spezia per una presunta evasione fiscale da 3,6 miliardi sull’Iva all’importazione. Da quell’accusae gli altri imputati sono stati poi assolti in via definitiva nel gennaio 2022, dopo l’annullamento della condanna in. Un anno prima, però, la-barca (62 metri per 1.325 tonnellate di stazza lorda, la 78esima più grande al mondo) era stata messadalla Corte d’Appello a ...

