Neonato di due mesi morto a Roma | “Strattonato fino ad ucciderlo” | mamma indagata per omicidio colposo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Èal policlinico Gemelli dia seguito di un grave trauma. I fatti sono avvenuti martedì scorso. Al centro della terribile vicenda unche non aveva ancora due. Ora, laper. Sulla tragedia sono attualmente al lavoro due Procure, quella die quella di Foggia.muore a: ‘È stato scosso violentemente’, non aveva ancora 2Ile i maltrattamenti Tanti gli interrogativi aperti sulla drammatica vicenda e l’ipotesi che il piccolo sia stato vittima di maltrattamenti non appare così remota. Forsealla stregua di un ...

muore amesi: ipotesi sindrome del bambino scosso. La madre: "Caduto dalla culla" 22 Giugno 2023Ci sonostrade da percorrere, entrambe lunghe e impervie. La prima è quella dell'adozione ...tre anni ed aver compiuto i 25 anni di età e al momento dell'inizio dell'iter di adozione di un...Nel caso in cui dovesse essere accertata invece una condotta maltrattante, che poi ha provocato il decesso deldi meno dimesi, il quadro accusatorio nei confronti della donna si ...

Foggia, morto bambino di due mesi: disposta autopsia FoggiaToday

La neo mamma ha spiegato che non avrebbe saputo dove lasciare la piccola di due mesi e che quindi l’unico modo per affrontare la prova era quello di portarla con sé. La bimba è stata buonissima ...Quando ha sentito suonare il campanello collegato alla culla a cui affidare neonati non voluti dai genitori in modo anonimo e sicuro, ha pensato a un falso allarme. Erano le due di notte del ...