NBA | Victor Wembanyama è la prima scelta del Draft 2023 Gli Spurs sognano col giovane francese

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Come ogni mese di giugno, la pallacanestro statunitense si ferma per una giornata dedicata ai giocatori del futuro. IlNBA è il momento della gioia, della celebrazione e delle speranze, sia per i giocatori che vengono scelti, sia per le quadre che si augurano di aver preso la decisione migliore. Quello di quest’anno è stato uno deipiù attesi delle ultime stagioni ed il motivo ha un nome ed un cognome:. Senza alcuna sorpresa, ilè stato scelto alla numero 1 dai San Antonio. Il 19enne transalpino, con i suoi 221 cm (225?), è un talento generazionale, considerato da quasi due stagioni come l’unica opzione possibile per ladi questo. Una combinazione ...