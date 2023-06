Naufragio a Lampedusa | un neonato tra i 40 dispersi

(Di venerdì 23 giugno 2023) AGI - Undi un'imbarcazione con a bordo decine di migranti si è verificato a. Secondo quanto riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), ipotrebbero essere 40. "Dinamiche e numero sono da confermare", spiega il portavoce dell'Oim, Flavio Di Giacomo, che aggiunge: "È urgente rafforzare i soccorsi sulla rotta tunisina: i fragili barchini di ferro su cui sono costretti a viaggiare i migranti in fuga dal paese stanno causando quest'anno un inaccettabile numero di morti". Tra le 40 persone disperse,- afferma Chiara Cardoletti, portavoce dell'Unhcr - vi è almeno un. "È inaccettabile - sottolinea - continuare a contare i morti alle porte d'Europa, un meccanismo di soccorso in mare coordinato e condiviso tra stati è ormai una questione anche di coscienza".

