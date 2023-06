Nations League | è super Italia | travolta anche la Serbia

(Di venerdì 23 giugno 2023)(25 - 11, 25 - 21, 25 - 20) — Viaggia col vento in poppa la Nazionale di Fefè De Giorgi nella seconda settimana di. A Rotterdam gli azzurri infilano il terzo 3 - 0 di ...

Italia - Serbia (25 - 11, 25 - 21, 25 - 20) Viaggia col vento in poppa la Nazionale di Fefè De Giorgi nella seconda settimana di. A Rotterdam gli azzurri infilano il terzo 3 - 0 di fila (dopo Iran e Cina) e demoliscono una Serbia sperimentale e lontana parente dell'avversaria di mille battaglie sportive contro ...A l termine di tutte le partite, le prime 8 squadre classificate si qualificheranno per i QUARTI DI FINALE DI VOLLEYBALL

Nessun problema per la Nazionale Italiana di Volley nella settima giornata di Nations League. Gli azzurri demoliscono la Serbia con un secco 3-0. Dopo il dominio assoluto del primo set (25-11), la squ ...