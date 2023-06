Naso elettronico per diagnosi tumori a prostata e rene | premio a studio Ire Roma

(Di venerdì 23 giugno 2023) Unper laprecoce deiurinari. Si chiama e-Nose ed è in grado di ‘annusare’ nelle urine dei pazienti impronte molecolari olfattive specifiche del cancro dellae di quello del, come dimostra unocondotto all’Istituto nazionaleRegina Elena (Ire) di. Il lavoro – pubblicato sulle riviste ‘Cancers’ e ‘Biosensor Basel’ – ha fruttato a Manuela Costantini, giovane medico ricercatore dell’Urologia dell’Ire, la menzione speciale in medicina di precisione durante la 13esima edizione del ‘Taobuk Festival SeeSicily’ di Taormina. La ricerca si è basata sull’analisi con e-Nose dei composti organici volatili dell’urina, denominati volatiloma, di pazienti affetti da carcinoma renale e ...

Un naso elettronico per la diagnosi precoce dei tumori urologici

