Napoli sull' orlo del disastro | Bombole di ossigeno esplodono in auto Ustionati un uomo e una donna

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 23 giugno 2023) Oggi Notizie Un tragico incidente è avvenutoa tangenziale di, dove un'è esplosa con due persone a bordo. L'è stato completamente ustionato, mentre la, una giovane dottoressa del Cnr di Fuorigrotta, è in condizioni gravi. La dinamica del fatto sembra essere legata alla presenza didiall'interno del veicolo. Scopri di più su quanto accaduto leggendo l'articolo qui di seguito. Di cosa parliamo in questo articolo... Incidente in Tangenziale acon due persone a bordo è esplosacompletamente ustionato, una dottoressa del Cnr di Fuorigrotta, ustionata e in condizioni gravi Dinamica:di...