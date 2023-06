Napoli | Lozano sempre più vicino all’addio Club sauditi interessati al messicano

L'attaccante del Villareal pare sia attenzionato da diverso tempo dal, e resta in cima ai desiderata della società che eventualmente lo inserirebbe nel balottaggio di esterno destro d'attacco ......posto dal, un cambio d'agenzia dopo la scomparsa di Mino Raiola (ora lo gestisce la Unique Sports Group , molto ben piazzata in Premier League ). Ma quanto vale oggi un calciatore come...Notizie Calcio- Ilpensa a rinforzare la fascia destra d'attacco. Ilpunta Yeremi Pino TMW riferisce infatti di un interesse dei partenopei per Yeremi Pino , esterno destro nazionale spagnolo classe 2002 ...

GAZZETTA - Proposta milionaria a Lozano, il Napoli è disposto a trattare AreaNapoli.it

Sirene dall'Arabia Saudita per Hirving Lozano, attaccante messicano che ha un contratto con il Napoli fino al 2024 ...Hirving Lozano sarebbe finito nel mirino di alcuni club sauditi in vista della prossima sessione di calciomercato. Ne ha parlato l'edizione on line della Gazzetta dello Sport.