(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – Sono in corso le indagini sulla morte di un, arrivato già senza vita insieme ad alcuni parenti al punto di primo soccorso in via Coppola ad). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, potrebbe essere stato disarcionato mentre era in sella ad un mulo. Il fatto sarebbe avvenuto in località Ponte Tito di. I carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche sono sul posto e insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia stanno cercando di ricostruire la dinamica, sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Napoli, 12enne muore ad Agerola: forse caduto da un asino Adnkronos

