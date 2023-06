Mourinho furioso lascia l’Uefa Football Board | «Le condizioni in cui credevo non ci sono più»

(Di venerdì 23 giugno 2023) Joséha deciso di abbandonare, il comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere idee legate al calcio, fondato lo scorso aprile. Il tecnico della Roma lo ha comunicato a Boban, direttore tecnico e responsabile, con una lettera in cui scrive che «lein cuinon cipiù». Una reazione alla squalifica per quattro giornate dopo l’attacco all’arbitro Taylor, scrive Il Messaggero, che descrivecome. “Joséabbandona. Una reazione alla pena comminata dalla istituzione europea e al trattamento ricevuto dalla Roma a seguito della finale di Europa League. Fondato ...

Queste reazioni a distanza di tempo fanno ricordare ilche come il mitico Orlando aspetta Taylor come una sfida all'OK Corral. Diamoci una calmata. Il Milan faccia la sua partita. E ...Siviglia - Roma, l'arbitro Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia, insulta l'arbitro Taylor a fine partita: 'Non era rigore, sei una vergogna' ...Siviglia - Roma, l'arbitro Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia, insulta l'arbitro Taylor a fine partita: 'Non era rigore, sei una vergogna' ...

Mourinho furioso con l’UEFA: clamorosa decisione dopo la squalifica CalcioNapoli1926.it

José Mourinho renunciou esta quinta-feira ao cargo de membro do UEFA Football Board. O treinador português da Roma comunicou a decisão em carta enviada a Zvonimir Boban, diretor e chefe para o futebol ...Dopo le sanzioni inflitte nelle ultime ore dalla Uefa alla Roma e José Mourinho in occasione dei fatti avvenuti ... della gara che raffigurano il mancato rigore di Fernando, Taylor furioso contro i ...