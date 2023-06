MotoGP GP Olanda 2023 | Vinales | “Convinto che il nostro potenziale sia alto”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il pilota dell’Aprilia, Maverick, dopo aver chiuso la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’diin quinta posizione, si è detto felice per la velocità della sua moto: “Sono soddisfatto di queste prime due sessioni. Sono, e lo dico sinceramente, che ilsiae non ancora totalmente esplorato. Un weekend difficile come quello del Sachsenring ci ha insegnato molto e dobbiamo sfruttarlo per migliorare, questo è lo spirito. L’obiettivo per domani è fare un bel giro in qualifica, voglio partire il più avanti possibile”. Il compagno di squadra Aleix Espargaro, invece, ha ottenuto il settimo tempo: “Bene essere in Q2, peccato per il mio giro veloce dove ho perso molto tempo dietro a ...

È stato Marco Bezzecchi il protagonista del venerdì olandese. Sul veloce e tecnico circuito di Assen il romagnolo del team Mooney VR46 ha dominato entrambe le sessioni delle libere, mostrando di aver già trovato il giusto feeling con la sua Ducati e di essere, quanto meno, un serio candidato alla pole e poi al podio, sia nella Sprint Race di domani che nella gara lunga di ...Guarda in diretta streaming la tappa dellain, sul circuito di Assen, in diretta e con telecronaca in italiano: ecco come ...... nella seconda sessione di libere dellaad Assen riesce a migliorarsi di quasi due decimi: 1'32063 il crono di riferimento della prima giornata del Gran Premio d'. Al pomeriggio tutti i ...

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Olanda ad Assen in diretta: orari e dove vederle in TV Fanpage.it

Ottava tappa stagionale per il Motomondiale 2023, che domani, sabato 24 giugno, per il GP d'Olanda, vedrà andare in scena ad Assen le prove libere 3, le qualifiche e la Sprint Race valide per la tappa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.08 Niente da fare per Marc Marquez, caduto in curva-3 e in grandissima diffi ...