MotoGP | GP Olanda 2023 | orari e come vedere in tv le prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 giugno 2023) Prende ufficialmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’, ottavo appuntamento del Motomondiale. Si correrà sull’iconico tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto” e ci attende una tappa di capitale importanza per tutte le tre classi, dato che poi scatteranno le lunghissime vacanze estive che si concluderanno con il fine settimana del 4-6 agosto, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. La classifica generale della(che scenderà in pista alle ore 10.45 per la P1 e alle ore 15.00 per la P2) vede Pecco Bagnaia al comando con 160 punti con 16 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, reduce dalla doppietta del Sachsenring, quindi terzo Marco Bezzecchi a quota 126, mentre è quarto Johann Zarco con 109. Quinto Brad Binder con 96 punti, sesto Luca Marini con 89, quinti Jack Miller ...