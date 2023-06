Moto3 | GP Olanda | Masia il più veloce nella FP1 | Nepa e Fenati in top 3

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il lungo weekend del GP dell’, ottava tappa del Motomondiale 2023 di, si è aperto nel segno di Juame. Il pilota in forza alla (Leopard Racing) è infatti risultato il piùFP1. Nello specifico il francese ha segnato un crono di 1:41.667 precedendo una doppietta tutta italiana composta da Stefano(Angeluss MTA Team), secondo con 1:41.929, e Romano(Rivacold Snipers Team) , terzo in 1:42.034. Un segmento particolarmente positivo per i centauri dell’Italia, dimostrato anche dalla quinta piazza di Riccardo Rossi (SIC58 Squadre Corse) che ha registrato un tempo di 1:42.224. Bene anche Andrea Migno (CIP Green Power), ottavo in 1:42.581. In top 12 inoltre anche Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), dodicesimo in 1:42.697. In ottica ...

Presente nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d', Jack Miller ha voluto chiarire le dichiarazioni riportate dalla stampa specializzata in cui ... Sin dallaè davvero ...... IL GRAN PREMIO D'IN DIRETTA SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT SUMMER, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 23 giugno Ore 8.55: prove libere 1Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore ...'Inavevo un grande rispetto per questa pista, qui ho vinto la prima gara con la Mahindra, e ... Domenica 25 giugno il GPalle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in ...

MotoGP, GP Olanda 2023: orari e come vedere in tv le prove libere OA Sport

Prende ufficialmente il via l'attesissimo fine settimana del Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2023. Si correrà sull'iconico tracciato di Assen, la cosiddetta "Università dell ...Oggi, venerdì 23 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...