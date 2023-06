Moto3 | GP Olanda | Masia il più veloce delle prime libere | Nepa e Fenati in top 3

Presente nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d', Jack Miller ha voluto chiarire le dichiarazioni riportate dalla stampa specializzata in cui ... Sin dallaè davvero ...... IL GRAN PREMIO D'IN DIRETTA SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT SUMMER, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 23 giugno Ore 8.55: prove libere 1Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore ...'Inavevo un grande rispetto per questa pista, qui ho vinto la prima gara con la Mahindra, e ... Domenica 25 giugno il GPalle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in ...

Moto3, GP Olanda: Masia il più veloce nella FP1, Nepa e Fenati in top 3 OA Sport

Ad Assen ultimo weekend di gara prima della pausa estiva. Bagnaia vuole consolidare il vantaggio nel Mondiale. Il programma ...Il lungo weekend del GP dell'Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2023 di Moto3, si è aperto nel segno di Juame Masia. Il pilota in forza alla (Leopard Racing) è infatti risultato il più veloce nella ...