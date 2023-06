Nel 2012, la marina ucraina aveva riaperto il centro, ma dopo l'annessione della penisola, il controllo è passato sottoBanca d'Italia taglia le stime dell'inflazione al 6,1% equelle del Pil: nel 2023 ...- Brazzaville e Uganda hanno presentato il loro piano ieri al presidente Zelensky e oggi saranno a. ...... trovandosi nell'estremità meridionale della Crimea occupata dadal 2014. La Russia ha ... la Norvegia individua un cetaceo spia L'articolo Per difendere la base in Crimea la Russiai ...

Mosca raddoppia le difese di Sebastopoli e usa molti delfini addestrati Globalist.it

Le proposte di pace di alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare. A riferirlo è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia di sta ...La Russia ha raddoppiato il numero dei delfini da guerra impiegati per la difesa della base navale di Sebastopoli, in Crimea: lo riporta il portale specializzato Naval News. Secondo quanto ...