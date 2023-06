Morti i 5 passeggeri del Titan La Casa Bianca | “Calvario straziante” Lo sgomento dei familiari

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023) Laha espresso “vicinanza alle famiglie delle cinque persone che hanno perso la vita sul“, il sommergibile disperso da domenica nell’Ocean Atlantico, dove avrebbe dovuto raggiungere il relitto delic ad una profondità di 3.800 metri . In una nota si legge che “negli ultimi giorni hanno attraversato un. Li teniamo nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere”. Laha quindi voluto esprimere il suo ringraziamento nei confronti dei sub e di tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche del batiscafo disperso da domenica scorsa, quando si era immerso per perlustrare il relitto delic. Tuttidel, la ...