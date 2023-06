Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri acon le accuse disessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della ex convivente e della nuova compagna. Nell'ordinanza che ha portato l'uomo in carcere il ...A salvare la vittima e' stato il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di, coordinati dalla Procura brianzola, la quale bloccava l'aggressore e portava le prime ...Leggi Anche Codice rosso rafforzato, braccialetto elettronico e flagranza differita: ok del Cdm al ddldonne

Monza, violenza sessuale sull'ex compagna malata di tumore: arrestato un 44enne TGCOM

