(Di venerdì 23 giugno 2023) La notizia disuntus esganciata dall’ex dg bianconero, Luciano, nel corso della trasmissione ‘Il Processo’. Notizie Calcio– Presuntadiche coinvolgentus e. A rivelarla è l’ex dg bianconero, Luciano, intervenuto nel corso della trasmissione Il Processo, su 7 Gold. Di seguito le sue parole: “Mi hanno riferito unadintus e, di riflesso, anche sul. Cristiano Giuntoli avrebbe un accordo con la Vecchia Signora per un contratto di ben cinque anni. Come va a finire la situazione? Dipenderà tutto da Aurelio De Laurentiis. Io penso che alla fine ...

...apparentemente "innocua" del campionato di Primavera 1 in una vera e propriamediatica, con possibili ricadute addirittura sulla giustizia sportiva. Gli "attori protagonisti" sono Luciano...Unaa orologeria deflagrata nell'imminenza della fine della stagione calcistica 2005/2006, ... il direttore generale Lucianoe l'amministratore delegato Antonio Giraudo, seguite poi da ...12:22 Per la prima volta prende la parola anche l'ex dirigente della Juventus, Luciano, in qualità di azionista, accolto tra gli applausi. "E' un applauso che mi commuove ha esordito l'ex ...

Moggi: “Bomba di mercato sulla Juve e sul Napoli. Mi aspetto uno smacco di ADL” napolipiu.com

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha parlato del mercato dei partenopei e dei bianconeri.