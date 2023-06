Mix sostanze naturali aiuta a dimagrire ‘trasformando’ grasso | studio

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – Nel tentativo di comprendere in che modo i 'geni della longevità', appartenenti alla ormai nota famiglia dei geni Sirt, possono allungare la durata della vita in buona salute, un gruppo di ricercatori italiani ha individuato un composto in grado di favorire la perdita di peso e di prevenire l’accumulo di'cattivo'. Si tratta di un mix di molecole, che includono, tra le altre, pterostilbene, polidatina, onochiolo, gymnema sylvestre, sinefrina, forskolina, tè verde, neopuntia, capace di trasformare ilbianco, quello 'cattivo' che si accumula e porta in su la lancetta della bilancia, inbruno, cioè in quello 'buono' che il nostro organismo brucia per produrre energia. L’efficacia del composto, prodotto da un’azienda americana che si occupa di creare integratori che stimolano la ...