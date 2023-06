(Di venerdì 23 giugno 2023)– Ilcopre tutto lo stivale con le tre vincite realizzate neldi. Infatti, dopo aver premiato il Nord (Settimo Milanese) e il Sud (Napoli), ora è il turno del Centro-Italia con la vittoria deldi. Giovedì 22un fortunato giocatore della città abruzzese ha centrato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Facebook rinuncia al riconoscimento facciale: ecco perché Enada Roma 2019: Mondo del Gioco 08-10 ottobre Una storia di Gipi sul New York Times Lettera apostolica del Papa: nuovo giro di vite contro abusi con aggiornamento Motu Proprio Papa Francesco: “Dopo il Concilio c’è un restaurazionismo ...

a Pescara la terza vincita da 1 milione di euro del mese di giugno Ora il vincitore ha 60 giorni di tempo per presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca ...Per ciascuna combinazione, è possibile riscuotere premi in denaro di importo variabile. ... Ma il colpo grosso lo farà chi riesce a centrare tutti i numeri vincenti delle estrazioni...L'ultima combinazione vincente, è di lunedì 22 Maggio, nuova vincita da 1.000.000 con l'... Aggiorna diretta live delle ore 20.30 qui - - - - - Numeri Vincenti- - - - -

MillionDay, centrata a Pescara la terza vincita da 1 milione di euro del mese di giugno IlPescara

Il MillionDay distribuisce tre vincite importanti nel mese di giugno. Dopo aver premiato il Nord a Settimo Milanese e il Sud a Napoli è stata ...MillionDay: di seguito i numeri vincenti relativi all’estrazione di venerdì 23 giugno 2023, con gli altri numeri dell’Extra MillionDay ...