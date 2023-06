Milano si conferma campione nel basket | Bologna ko in gara-7

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 giugno 2023)(ITAPRESS) – L’EA7 Emporio Armaniconquista la finale scudetto 22/23 e ottiene il trentesimo titolo della sua storia, il secondo consecutivo: al Forum di Assago la squadra di Messina vince meritatamente-7 contro la Segafredoper 67-55. Un titolo dal sapore speciale che permette adi ottenere la sua terza stella. Eroica prestazione per capitan Datome, MVP come lo scorso anno, (16 punti) che, nonostante il dito insaccato, si dimostra impeccabile in entrambe le fasi di gioco. Dall’altra parte,esce sconfitta a testa alta, dopo una combattutissima serie: gli uomini di Scariolo hanno da recriminare per le banali imprecisioni commesse in questa ‘bellà, come i molti liberi sbagliati e la scarsa percentuale di tiri da 3. Primo quarto da incubo per ...