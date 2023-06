Milano Roastery – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 giugno 2023)Piazzale delle Medaglie d’Oro, 3 – 20135Tel. 02/84131149 Sito Internet: Tipologia: caffetteria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,50€, lieviti 1,50€, filtro della casa 3€ Chiusura: Domenica OFFERTA Questo locale è caratterizzato da un’offerta molto ampia che comprende, oltre al dolce, anche dei piatti salati indicati per una pausa pranzo, come club sandwich, ricche insalate o toast aperti che sono una loro specialità. Noi da anni lo proviamo per il primo pasto della giornata, assaggiando le famose brioche artigianali che farciscono sul momento a seconda dei gusti del cliente. Tra cioccolato bianco, crema gianduia, crema di pistacchio e marmellate varie la scelta è stata ardua, ma alla fine abbiamo provato una brioche al pistacchio e una integrale con marmellata di lamponi, ...