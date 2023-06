Il migliore acquisto della stagione. Il suo arrivo a fine gennaio ha cambiato la faccia della squadra. Ha dato vivacità, punti, assist, velocità di mani e pensiero. Oltre alla maglia numero 13, Napier ...La Virtus stravince gara 6 e solo perché ritarda l'esecuzione diprende 7.5 anziché 8, così come i messiniani ritoccano, spandendo quella cortina di fumo, un 5 in 5.5. Ma le distanze del sesto atto sono quelle, più o meno compensate. 19 punti di scarto sul ...BOLOGNA - Epica quanto basta per filar dritta dentro i racconti dei decenni venturi, parimenti sventata per entrambe, salvo esser maledetta solo da chi l'ha persa, la gara 4 della finale scudetto 2023 ...

Milano, il pagellone: Melli e Napier trascinatori, 9. Shields da 8,5 e Datome mvp La Gazzetta dello Sport

Cordinier 8. Nel giorno in cui s'ingrossa la voce che abbia deciso di restare, lanciando in dirittura d'arrivo l'accordo per la riconferma, Isaia sfodera una partita sontuosa, non dando un centimetro ...One for the ages', 'Instant classic'. Di solito le definiscono così negli Stati Uniti quelle partite che entrano direttamente nella storia di quello sport, che diventano delle pietre miliari. Ecco, la ...