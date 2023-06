Milano-Bologna 67-55 | Olimpia vince lo scudetto

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – L'batte la Virtus67-55 in gara 7 della finaledi basket, si aggiudica la serie per 4-3 e conquista il 30esimo tricolore della propria storia.domina il match dall'inizio alla fine contro avversari che tirano malissimo. L'chiude il primo quarto avanti 21-9 e non si guarda più indietro.prova a ricucire tra il secondo e il terzo periodo, torna anche a -6 ma non riapre mai davvero la partita.conduce in porto la vittoria. Tra i padroni di casa, menzione speciale per Gigi Datome (16 punti).non c'è, sparacchia 8/32 da 3 punti. Contano poco i 13 punti di Tornike Shengelia e i 10 di Milos Teodosic.