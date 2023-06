... Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Enzo Tamborra Domenica 4 Giugno ore 21:00 -vs ... diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252) Telecronaca: Federico- Commento:...Telecronaca di Federicocon il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Francesco ... ore 21.00:- Verona su app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky) ore 21.00: Roma - ...- Chelsea sarà visibile in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 11 ottobre con il ... La partita sarà trasmessa anche da Sky con la telecronaca di Federicoe commento tecnico di ...

Milan, Zancan su Tonali: “A quelle cifre cosa fai” | NEWS Pianeta Milan

Il Milan è tra le società più attive sul mercato in questo momento. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha aperto de facto il mercato delle entrate per i rossoneri.Federico Zancan, ospite in studio a Sky Sport 24, ha commentato così il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle: “A quelle cifre cosa fai, non vai Non penso che il Milan voglia ...