Derby di mercato tra Inter eper Romelu Lukaku: il belga sembra avere le idee chiare, ma i piani del Chelsea sono ... il nome di Romelu Lukakua scaldare l'ambiente. Romelu Lukaku (LaPresse) ...Per il centrocampo, c'è un nome ched'attualità e che pare piuttosto concreto., la dirigenza conferma la trattativa per il dopo Tonali: ma non è l'unico nome in lizzaPer Luis Florentino ...RITORNO DI FIAMMA - Ilinserirà almeno tre nuovi volti, Davide Frattesi del Sassuolo è la priorità, ma non è l'unico nome sulla lista. E' tornato di moda in queste ore il nome di Florentino ...

Milan, torna di moda Florentino Luis: i dettagli Calciomercato.com

Green Oleo, produttore di oleochimica fine da fonti rinnovabili, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione ...Ormai è soltanto questione di ore per l'addio di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista, attualmente impegnato in Romania con la Nazionale agli Europei Under 21, si trasferirà agli inglesi del Newc ...