Due strade diverse che portano al gol: il, in ogni caso, ha bisogno di arrivare a destinazione.Colombo Lorenzo Colombo può alleggerire i compiti dei titolari, certo non portare il ...il figliol prodigo. Lorenzo Colombo torna al, per ora. La prima mossa di Moncada e Furlani è stata controriscattare l'attaccante, a sua volta riscattato dal Lecce come da accordi. I ...quindi l'ipotesi Brozovic, anche se il croato rispetto al passato non sarebbe più una ... Ipotesi quest'ultima che non stuzzicherebbe però più di tanto l'exche vorrebbe continuare a ...

Milan: riecco un vecchio pallino per il centrocampo Calciomercato.com

Con Sandro Tonali destinato a salutare il Milan nelle prossime ore, i rossoneri si muovono per cercare di sostituirlo adeguatamente. Il Corriere dello Sport titola così ...C'è anche Timothy Weah sui taccuini della Juve, un nome che torna di moda dopo l'accostamento delle scorse settimane. Il figlio di George, ex calciatore ...