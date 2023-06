Milan, Cuoghi: “Colombo Può essere un grande colpo, ma…” Pianeta Milan

Stefano Cuoghi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. Sulla ...Stefano Cuoghi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi. Frattesi può essere ...