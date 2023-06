Migranti arrivati in Italia nei primi 6 mesi del 2023 | il report del Viminale | 59mila clandestini vs i 25mila del 2022 +131% Boom in Sicilia | Calabria e Puglia

I 249 sono andati ad aggiungersi, all'hotspot di contrada Imbriacola ai complessivi 649...di Sky TG24 sulle spiagge della morte FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, ...Sono 290 iche con otto imbarcazioni sono, ieri sera, fra le 22 e mezzanotte, a Lampedusa. Diciotto, con un totale di 649 persone, gli approdi di ieri nell'arco di 24 ore. Nella tarda ...commenta Sono 290 iche, con otto imbarcazioni, sonoa Lampedusa nel giro di due ore, fra le 22 e mezzanotte. Salgono invece a 18 i barconi, per un totale di 649 persone, approdati sull'isola nell'arco ...

6000 i minori migranti arrivati soli in Italia via mare nei primi 6 mesi ... Vita

Migranti alla deriva al largo delle coste libiche. Nuovi sbarchi in Sicilia: hotspot in affanno per via del sovraffollamento.Sono 1.119 i migranti che, all'alba, dopo l'arrivo dei 249 (sbarcati con 7 barchini), si trovano all'hotspot di Lampedusa. La struttura, gestita dalla Croce Rossa italiana, potrebbe ospitare poco meno ...