“Mica ci vanno gratis” Temptation Island | si scopre quanto guadagnano fidanzati e tentatori

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 23 giugno 2023) Gli spettatori di Canale 5 non aspettavano altro da oltre un anno, dal momento che l’edizione 2022 per la volontà di Mediaset non è stata realizzata. Il ritorno die dell’iconico conduttore Filippo Bisciglia è l’evento più atteso del momento. Ma, in tutto, il volto televisivo le coppie? Dovranno senza dubbio fare grossi sforzi mettendo alla prova le loro relazioni sentimentali, resistendo o meno alle grinfie di bellissimi ed espertie tentatrici ed il tutto separati dalla dolci metà. Eppure c’è la ‘consolazione’ di trovarsi in un super resorte, non solo, consi guadagna.2023, scoperti i compensi di coppie, ...