“Mi ha tagliato le vene” Incidente choc e intervento per il volto di Canale 5 La compagna è ancora sconvolta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 giugno 2023) Bruttissimodomestico per ildi5. Il racconto, via Instagram, arriva dallacon cui dopo alti e bassi è tornato insieme. Un racconto. In breve si torvava nel bagno di casa, quando uno dei mobili gli è caduto addosso, tagliandogli ledel polso. Inquadrando “l’oggetto del crimine”, come lo ha definito, lui stesso ha spiegato via social: “Ho rischiato di morire, mi haledel polso”. Per questo si è dovuto sottoporre a un’operazione per rimediare alla situazione. Ora sta meglio dopo l’. Il pericolo è passato, come racconta laValeria Liberati in alcune storie pubblicate sui social, ringraziando di essere stata con lui in quel momento. Ma parte ...