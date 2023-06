Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Robertanel corso del forum ANSA a Roma. . 23 giugno 2023grandiosità, zero politica, fatti salvi i coretti fuoritempo "chi non salta comunista è": ... Chissà perché Ursula von der Leyen non è venuta, e nemmeno Roberta, in fondo sono nello ...... Roberta. Adesso si apre la strada del trilogo ovvero il negoziato tra le tre istituzioni ... Sam Altman, di fronte ai senatori americani, non ha ancora intrapresoazione per la ...

Metsola, 'nessuna persona deve morire nel Mediterraneo' Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ..."Abbiamo visto la tragedia al largo della Grecia, quella di Cutro, e non saranno le ultime. Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire nelle nostre acque. E le donne e i bambini sono i più vulnerabi ...