Meteo | in arrivo temporali Per la prossima settimana caldo | ma moderato

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 23 giugno 2023)insull'Italia per il transito di una saccatura, mentre per laè previsto. Il transito di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale porterà un aumento dell’instabilità in Italia e anche un generale calo termico. Con l’ultimo weekend di giugno, le condizionisaranno ancora localmente instabili specie sulle regioni del Sud e...