Mes | che cos’è e qual è il significato politico

(Di venerdì 23 giugno 2023) (Adnkronos) – Il Mes, European Stability Mechanism (Meccanismo Europeo di Stabilità in italiano) anche detto fondo Salva-Stati, è il meccanismo per la risoluzione delle crisi creato nel 2012 per gli Stati dell’area euro. Serve a fornire assistenza ai Paesi dell’Eurozona che hanno seri problemi finanziari; raccoglie fondi sul mercato dei capitali e mediante transazioni sul mercato monetario. Non è finanziato direttamente da denaro dei contribuenti. Ha sede a Lussemburgo, è un’istituzione intergovernativa (non Ue) e ha una capacità di prestito massima di 500 mld di euro. Dal luglio 2013 ha sostituito l’Efsf, European Financial Stability Fund. Ha fornito assistenza macrofinanziaria alla Grecia, a Cipro, al Portogallo e all’Irlanda e prestiti per ricapitalizzare le banche alla Spagna. L’Italia è il terzo maggior socio del Mes, dopo Germania e Francia, con 14,33 mld di capitale versato ...