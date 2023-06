Mes | Calenda | “Ratifica? Da governo gigantesca supercazzola”

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il leader di Azione: "Specchio di un esecutivo in stato confusionale. E' tutto un teatrino, è folclore" ”Dire che non è il momento politico dire il Mes mi sembra unaper usare una battuta del famoso film ‘Amici miei’…”. Lo ha detto Carloai microfoni di Radio anch’io, per poi ribadire il concetto su Twitter: ”Ladella maggioranza sul Mes è lo specchio di unin stato confusionale”. ”E’ tutto un teatrino, è folclore – ha sottolineato il leader di Azione -. Il Mes verrà assolutamenteto dicendo che avremmo ottenuto qualcosa sul patto di stabilità che poi non abbiamo ottenuto. Mi richiami quando succederà…”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

