Meno ricchezza se il 5G non decolla | sviluppo frenato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 giugno 2023) Il 5G costituisce una leva per lotecnologico in ambito industriale e per la produttività dei servizi da cui dipende e sempre più dipenderà la competitività dei singoli paesi. Questa tecnologia consentirà agli operatori di accogliere sulle reti una quantità di dati sempre più elevata e prestazioni «in tempo reale» necessarie a una vasta gamma di settori industriali. L'Italia è partita bene, organizzando in anticipo rispetto ad altri Paesi europei il piano per le frequenze e la gara per le concessioni delle frequenze. Oggi però questo vantaggio rischia di essere vanificato da un limite che il nostro Paese si è imposto nel 2003 e che nessun governo fino ad oggi ha modificato: un tetto alla potenza delle antenne cellulari pari a un centesimo di quello consentito e utilizzato nella maggior parte del mondo e negli altri paesi europei. L'Italia è al momento l'unico ...