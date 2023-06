Mbappé al Real già quest’estate solo se non perde 150milioni promessi dal Psg Marca

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 giugno 2023) Cheavesse il coltello dalla parte del manico si era capito da tempo. Tuttavia non si conosceva il perché di tanta tranquillità e sicurezza da parte del giocatore del Psg. A spiegarlo èe, come sempre, di mezzo c’è il vil denaro. Secondonon spinge per il trasferimento immediato perché non vuole rischiare dire 150 milionidal Psg. “L’attaccante non eserciterà la proroga per una terza stagione ed è determinato a portare a termine la seconda stagione che ha firmato con il Psg, incassando così i suoi 60 milioni netti annui più 90 di un premio fedeltà concordato nel maggio dello scorso anno. Con quei 150 milioni in tasca, il suo piano prevede di impegnarsi con ilMadrid dal 1 gennaio e negoziare un bonus trasferimento che si ...