Max Angioni | chi è il conduttore di Love MI? Biografia | vita privata e curiosità

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 23 giugno 2023) Maxè nato nel 1990 a Mariano Comense, in provincia di Como. Il suo profilo Instagram ufficiale è @max. Ha scoperto la sua vena comica al liceo guardando gli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha studiato teatro a Como e successivamente si è iscritto presso l'Accademia del Comico a Milano. All'inizio non ha considerato seriamente la possibilità di intraprendere una carriera in questo settore. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si è iscritto all'Università, precisamente alla facoltà di Scienze della Comunicazione, ma ha abbandonato lo studio dopo soli 6 mesi. Carriera di Max: da comico e attore fino a LOL, Le Iene eMi 2023 Maxè un comico e attore. Il suo debutto è stato nel 2010 con la compagnia Teatro in Centro, con la quale ha collaborato ...