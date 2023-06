Mattino Cinque News | si chiude con orgoglio | «I concorrenti sono bravissimi ma il pubblico ci ha premiato»

(Di venerdì 23 giugno 2023)I Saluti di, terza e ultima parte che ogni giornola trasmissione mattutina di Canale 5, oggistati gli ultimi. Per Francesco Vecchi e Federica Panicucci, dopo 9 mesi e 209 puntate, è tempo di vacanza e arrivederci a settembre. Un saluto anche quest’anno segnato da una chiara punta diper i risultati ottenuti in stagione: “Quest’anno è stato incredibile per noi (…) Dobbiamo ringraziare ilche anche anche quest’anno ci ha molto. E qualche volta io mi chiedo ‘come mai?’. Anche i, hanno studi bellissimi, risorse,...

Un batti -, dunque, che ha smosso una persona mite e benvoluta da tutti, che - con il sorriso sulle labbra - ha lasciato il giaciglio nei pressi della panchina su cui trascorreva la propria ...Inavevano aggredito un poliziotto che, libero dal servizio, aveva cercato di sedare una lite in un bar di Limatola . Il caso deiindagati per violenza privata, lesioni gravi e minaccia a pubblico ufficiale è passato ieri mattina al vaglio del gup Maria di Carlo. Nel corso dell'udienza sono state stralciate le posizioni ...Sono circa le 8 delquando, in un momento di traffico intenso, i manifestanti hanno ... che hanno manifestato contro la strage di ciclisti nel capoluogo lombardo, conmorti in sette mesi.

Mattino Cinque News chiude: Federica Panicucci lascia per nuovo ... Tvpertutti

Francesco Vecchi sarà papà per la seconda volta. L'arrivo del suo secondo figlio è stato annunciato in diretta a Mattino Cinque.A "Mattino Cinque News" il racconto di una signora: "Qui ci sono molti bimbi, difficile capire cosa stesse accadendo" ...