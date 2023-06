Matteo Di Pietro | arrestato lo youtuber dell’incidente a Roma

(Di venerdì 23 giugno 2023) Social. . Mercoledì 14 Giugno 2023 aè avvenuto un terribile incidente nel quale ha perso la vita un bimbo di cinque anni. La Smart ForFour in cui viaggiavano una ventinovenne e i suoi bambini stava percorrendo via di Macchia Saponara dopo la festa di fine anno scolastico nell’asilo lungo la via. Sulla sua strada, però, ha incontrato un altro veicolo, molto più grande. Un Lamborghini Urus di colore azzurro sgargiante con al volante un ragazzo poco più che ventenne. Con lui altri tre ragazzi e una ragazza, noti sul web come The Borderline, conosciuti per l’omonimo canale Youtube da 600mila seguaci. In queste ore, uno di loro sarebbe stato: vediamo cosa sta accadendo.Leggi anche: Incidente a Casal Palocco, sotto esame i video dei bus: ultimissime Leggi anche: Incidente, ecco dove sono i due ...

11.30 Incidente Roma, youtuber ai domiciliariDi, lo youtuber indagato per omicidio stradale in relazione all'incidente di Casal Palocco, a Roma, che ha causato la morte di Manuel, il bambino di 5 anni. L'arresto è stato eseguito ...Arresti domiciliari perDi, il giovane youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui la scorsa settimana è morto Manuel , il bimbo di ...C'erano una volta TheBorderline . Ora, però, l'amicizia fondata su milioni di visualizzazioni YouTube pare finita.Di, il 20enne alla guida della Lamborghini Urus che si è schiantata contro una Smart ForFour a Casal Palocco causando la morte del piccolo Manuel , rischia di trovarsi improvvisamente ...

Matteo Di Pietro in Spagna L’avvocato smentisce: “Fake news, assolutamente falso” Il Fatto Quotidiano

Finisce agli arresti domiciliari Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv Lamborghini Urus nell'incidente del 14 giugno ...Matteo Di Pietro, lo youtuber del gruppo di The Borderline indagato per omicidio stradale per l'incidente di Casal Palocco in cui è morto un bimbo di 5 anni, è ora agli ...